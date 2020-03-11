罷韓提案法定領銜人陳冠榮今天在臉書貼出收到監委通知，下午要說明「八一石化氣爆事件民間款專戶」，以釐清案情。民進黨立委劉世芳上午質詢時質疑，此案涉嫌一案兩查，「前兩天才送40萬份連署書，監察院的約談就來了」，此舉如同「圍魏救韓」。對此，監察院說明，監委上次沒處理到善款，因此此次再度介入調查。

民進黨立委劉世芳上午在立法院司法及法制委員會質詢表示，2014年高雄氣爆後，歷經馬系監委李月德、陳慶財、楊美鈴、江明蒼、陳小紅調查，監察院隔年3月4日糾正高雄市政府與經濟部，但幾乎高度雷同的監委近期又重啟調查，質疑涉及「一案兩查」。

劉世芳說，監委李月德、江綺雯、陳慶財、楊美鈴、江明蒼在今年2月18日發函要求高雄市副市長陳雄文，率專家學者、民間團體、災區代表、傷者代表等人到監察院說明，協助釐清「八一石化氣爆民間捐款專戶」後續。

劉世芳詢問，若這些人不願來可否不出席，未出席會遭拘提或通緝嗎？監察院調查處長鄭旭浩回答，法律上是載明不得拒絕，監察院秘書長傅孟融指出，法條是這樣規定，但沒有強制規定。

鄭旭浩解釋，第一次立案調查的報告註明善款受到很多人民訴狀，交由業務處處理，因此第一次調查沒有處理善款，第二次立案調查是針對善款，兩者調查範圍不同。

劉世芳質疑，監委選在此時敏感時刻重啟調查氣爆案，那是因為受災戶聯盟自救戶陳冠榮醫師就是罷韓代表，「時間點非常貼切，前兩天才送40萬份連署書，監察院的約談就來了」，「監察院是否圍魏救趙？還是救韓？」，呼籲監委必須超越黨派行使職權，提出讓人心服口服的立場，勿涉及無辜。

(中時 )