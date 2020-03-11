貓奴、準貓奴和愛貓人有福了！109年3月21日、22日，在臺北市萬華區龍山文創基地（捷運龍山寺站Ｂ2商場）有場以貓咪為主題，結合公益認養、獸醫衛教講座，以及飼養所需產品和主題文創商品等元素的「喵嗚市集」即將開市，歡迎貓奴、準貓奴和愛貓人一起來共襄盛舉。

主辦此次活動的東盛創意表示，「喵嗚市集」想要打造一個貓奴的培訓營，無論養貓的新手或是老手，都能在此養成。規劃主題市集，集結各種貓咪相關產業，讓飼主可以全面滿足愛貓的各種需要，一次找齊所需商品，不必四處奔波，減輕飼主負擔。

「喵嗚市集」集結貓咪周邊產業進駐，包括乾糧、生食、鮮食、營養補充品、洗護保養品和貓砂，以及貓咪玩具、跳台；貓咪的吃喝玩樂一應俱全。還有還有，擔心喵皇的心事你不懂？「喵嗚市集」共有六場公益免費講座，安排獸醫師、寵物溝通師和寵物行為諮商師，以專業角度幫助飼主們看懂貓咪的內心小劇場，解決貓咪挑食的問題。為了讓貓咪跟飼主的生活更順遂、更融洽，也邀請室內設計師來分享養貓的空間應該如何擺設家具。還有專業攝影師傳授拍攝貓咪的訣竅，讓飼主能拍出貓咪最迷人的風采。

除了照顧已有飼主關愛的家貓，「喵嗚市集」也希望能為浪貓盡一份心力，特別與公益單位合作，兩天均有公益認養浪貓活動，期待愛貓人能與有緣的浪貓相遇，讓浪貓從此有人照顧關愛。

「喵嗚市集」也邀請了各種貓文創藝文商品，從紙藝品、陶藝、飾品、配件，還有寵物畫師，讓愛貓人流連忘返。還有現場貓咪主題手作課程，讓愛貓人動腦、動手做出屬於自己的貓文創。

「喵嗚市集」預訂在3月21日、22日兩天登場，活動時間為中午十二時至下午六時，有興趣者可以自行上「喵嗚市集」臉書粉絲專頁，查詢活動時間及相關資訊。現場為近千坪的室內挑高開放空間，為落實防疫工作，市集服務處配置酒精，參與市集活動所有人員，將一律測量體溫，配戴口罩及消毒手部後入場。

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