第二班武漢包機回來，台南市長黃偉哲表示，目前還不知有多少來自台南的人，也不知道有多少學童，目前希望照顧到學童學習權，隔離期滿後回到學校教學進度也能趕得上，必要的話也要進行特別輔導；另外也不希望從武漢回來卻被貼標籤，所以心理適應需要學校特別注意，不要因為從武漢回來就被同學或是其他同學家長或其他班級學生健康貼上負面標籤，希望學校要特別注意。

台南市教育局表示，目前仍滯留在大陸的國中小學生還有34人，另外也有155位原本在大陸求學的子弟，因為疫情影響沒有回去就讀，留在台灣隨班附讀。

黃偉哲今天指示教育局，這些學童回到學校後，要讓學生學習不中斷，趕上進度；並且要維護這些學生的權益，避免被貼標籤，能和同學相處和諧，學習順利。

教育局長鄭新輝表示，返台學生已送檢疫所隔離，會請老師和家長或學生聯絡，了解學習狀況，因台南市已結合教科書商做好線上學習的準備，將請老師指導學生使用已建置的線上學習系統，讓學習不中斷。

黃偉哲今天上午關心學校午餐製備的衛生與安全，特別到開元國小午餐廚房實地了解製備與衛生防護執行情形，同時慰勉廚工與營養師的辛勞。

(中時 )