牛排店擺設瑞獸貔貅招財開運，並在貔貅嘴巴放千元大鈔，豈料，1名男客人用完餐等候結帳時，趁店員不注意，竟伸手從貔貅口中偷走鈔票，店家在臉書公布店內錄影監視器影像，指稱「餐點錢別人付了，你還『賺』一千」，「這樣毋湯」。全案警方已調閱影像，鎖定特定對象偵辦中。

1家位於太平區中山路牛排館日前在臉書貼文「這個行為不可取」指出，1名男子到店內用餐後到櫃檯等候結帳，利用店員忙著結帳時，趁機拿走店家貔貅口內的千元大鈔，慌忙塞進口袋，若無其事地離去。

行竊男的舉動被店內的監視錄影器全都錄，店家將影像怒PO臉書，並指稱「你那天來用餐，餐點錢別人付了，你還『賺』一千」，「還是希望你可以把錢還給小編」，「大家一起來看這個過分的人是怎麼動手的」。網友大罵：「還真敢拿勒，剁手了啦」。

案經太平分局新平派出所受理後，副所長柯閔翔11日表示，用餐男子在於結帳時，趁隙竊取招財物貔貅嘴巴上的「千元大鈔」，損失新台幣1000元，已調閱影像偵辦中。

(中時 )