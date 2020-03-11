防疫照顧假僅6.4％家長敢請 勞長：如給薪初估要百億元 11:262020/03/11 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 勞動部部長許銘春今天表示，如防疫照顧假給薪，初估要百億元。（林良齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據兒盟調查指出，僅有6.4％的家長敢請因應開學延後的「防疫照顧假」，立委詢問為何不給薪或津貼等，勞動部部長許銘春今天表示，如防疫照顧假給薪，初估要百億元。 因應開學延後或因疫情停課時，家長可請不強制雇主給薪的「防疫照顧假」，立委張育美詢問，為何不給薪？勞動部部長許銘春表示，以14天有薪防疫照顧假初估，就要百億元的經費，整體防疫預算僅有600億元，給薪或津貼等會造成財政上的負擔，有限資源應用在合理的分配。 (中時 ) #新冠肺炎 #給薪 #防疫 #防疫照顧假 #家長 #津貼 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 疫情拉警報 領袖抱頭燒 04:092020/03/08 財經要聞 竹市防疫聯合演練 陳時中肯定 04:102020/03/08 地方新聞 北市防疫旅館首上線 柯P推手冊「讓業者按圖索驥」 11:242020/03/08 政治 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 武漢包機人數變少 關鍵3問題曝光 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 - 生活 為何「拒絕」30多位候補台人上機？陳時中這樣說 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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