據兒盟調查指出，僅有6.4％的家長敢請因應開學延後的「防疫照顧假」，立委詢問為何不給薪或津貼等，勞動部部長許銘春今天表示，如防疫照顧假給薪，初估要百億元。

因應開學延後或因疫情停課時，家長可請不強制雇主給薪的「防疫照顧假」，立委張育美詢問，為何不給薪？勞動部部長許銘春表示，以14天有薪防疫照顧假初估，就要百億元的經費，整體防疫預算僅有600億元，給薪或津貼等會造成財政上的負擔，有限資源應用在合理的分配。

(中時 )