臻鼎-KY(4958)與先豐(5349)董事會通過股份轉換案，臻鼎-KY以普通股0.2股換先豐通訊1股，取得先豐100%股權，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，兩家公司無論在產品、客戶、產能、製造及資源皆具互補性，合併後將可達成臻鼎-KY提供客戶一站式購足服務目標，有助公司打世界盃；美系外資認同臻鼎-KY此次收購是公司追求PCB一站式購足目標的關鍵一步，重申「買進」評等，目標價160元。

臻鼎-KY以軟板起家，近幾年公司以「輕、薄、短、小、高(頻高速)、低(耗能)、多、快」為產品發展策略，將產品線逐漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，希望透過完整的產品線提供客戶一站式購足服務，不過，相較於軟板，臻鼎-KY硬板產品仍有很大發展空間，且車用板相關產品因有安全性考量認證期較長，切入不易，而先豐長期專注高速數位運算、高頻微波、高散熱電路板、IC載板相關技術研發，產品主要應用在車用、資料運算儲存及通訊服務等領域，目前全球車用雷達板有一半年客戶在先豐手上，因而獲得臻鼎-KY青睞，並於3月10日宣布合併。

沈慶芳表示，雖然先豐有好的團隊，卻因產能規模較小，常常無法接到大訂單，臻鼎-KY在製造、管理及財務可以協助先豐，且臻鼎-KY沒有台灣廠區，此次透過股份轉換取得先豐100%股權，將可強化臻鼎-KY在車用與高頻領域技術，發揮雙方研發技術及產品線互補優勢，並加深與世界級汽車及通訊廠合作，兩家公司合併，可望充份發揮綜效，有助於臻鼎-KY打世界盃。

美系外資在臻鼎-KY宣布合併先豐通訊後發布最新報告，美系外資指出，先豐通訊在車用ADAS和數據中心相關需求方面具有一定的長期潛力，且目前先豐通訊是全球毫米波雷達PCB的最大供應商，公司有一半的營收來自於汽車相關，30%來自於資料庫中心及伺服器，以及基地台，而臻鼎-KY業務優勢主要在於通信，消費和計算應用的軟板，臻鼎-KY合併先豐將可增加產品線多樣化，進而實現一站式購足服務，並擴大其客戶群；再者，由於臻鼎-KY生產廠區在大陸秦皇島、淮安和廣東深圳，先豐通訊兩個工廠都位於桃園，此次收購亦可幫助臻鼎-KY分散其生產風險，因此儘管潛在股票稀釋率約為5%，重申「買進」評等，目標價160元。

(時報資訊)