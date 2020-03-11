麗清(3346)2月營收呈現大幅衰退，主要上海廠與東莞廠2月初期復工率不高，而武漢廠還在等待復工，產能未達一定規模，第1季將面臨嚴峻考驗，但預期會是今年谷底，隨著第2季在產能利用率逐步攀升後，呈現落底反彈。

麗清1月營收在客戶積極於過年前提前備貨，營收年增6.4％，不過，2月面臨疫情衝擊，上海廠與東莞廠皆拉長至2月11日復工，初期產線復工率不高，部分訂單出貨時程遞延，營收1.89億元，年減達44.4％。麗清寄發給所有員工防疫口罩、酒精等物資，使得上海廠與東莞廠生產基地整體復工率逐漸回升到8成，武漢廠在疫情重災區，估計3月下旬才有機會通過復工申請，不過，營收占比相對較小，目前占比約1％。

麗清在手訂單尚無接獲客戶取消通知，但因疫情干擾，整體新車銷售市場疲軟，部分新車款訂單出貨遞延，麗清短期因客戶的拉貨力道減緩，產能未達一定的規模，直接面對生產學習曲線所需的成本費用，將使得今年第1季面臨嚴苛考驗。

目前麗清庫存仍足以支應主要客戶的需求，大陸汽車經銷商復工率持續提升，隨時啟動拉貨動能，麗清過去積極導入自動化生產，將視客戶拉貨需求調配產能，希望第2季稼動率能回到正常水準。

(時報資訊)