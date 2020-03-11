新冠肺炎疫情持續升溫，台南市長黃偉哲說，未來如果到夏天還沒有解除的話，影響將是全面性，整個年度都受影響，他直言，目前是「救發展」，接下來可能變成救經濟、救生存，今年如果能保2當然是救援成功，但如果疫情持續到下半年，政府應站出來幫忙中小企業甚至微型企業發展，希望他們撐下去，避免倒閉或放無薪假，衝擊受薪階級。

針對有統計指出這次疫情對觀光影響比SARS還嚴峻，黃偉哲說，其實不用看台灣、看世界各國就知道了，義大利幾乎全國處於封閉狀態，韓國的經濟不管觀光、製造業、服務業都造成很大影響，更不用提中國大陸，所以其實影響是全面而且是廣泛既深且廣，比SARS還嚴重，他說，因為大家對未知疾病是非常恐懼的，目前也無藥可醫，而且沒有疫苗，這種疾病的恐懼會影響到經濟消費，所以影響是全面性的。

他說，台灣過去在 SARS期間從和平醫院封院，被世界衛生組織宣布疫區一直到解除疫區總共花了46天，這次疫情到現在已經120天，未來如果到夏天還沒有解除的話，影響將是全面性，整個年度都受影響，他直言，目前是「救發展」，接下來可能變成救經濟、救生存。

(中時 )