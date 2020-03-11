前年擔任促轉會副主委的張天欽自稱升格變東廠，他向媒體放話制定《除垢法》等不實訊息，刻意主導媒體的議題風向，打壓當時參選新北市長的侯友宜，去年監察院認定他違反行政中立，全數通過彈劾移送公懲會，公懲會將他判決撤職，停止任用2年。

監院彈劾認定張天欽明知促轉會沒有要制訂人事清查法(除垢法)，卻在2018年8月22日、23日接受媒體訪問時表示，促轉會正在討論除垢法，故意釋放不實訊息，又引導媒體報導除垢法係劍指當時為新北市長候選人之侯友宜。

此外，張天欽邀集時任主任秘書的許君如、前研究員蕭吉男等6人開非正式會議，討論如何繼續炒作除垢法及侯友宜相關新聞，他說「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠，司法及法制委員會的8個民進黨委員是我們的側翼。」

監院認定張天欽為推動除垢法，竟意圖以新北市市長候選人侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，是除垢法的汙垢，要蕭吉男等人準備相關案例，用間接影射手法，對民進黨立委餵威權題，以民進黨委員為側翼，張的言行嚴重損害促轉會的公信力。

(中時 )