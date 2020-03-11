民眾黨桃色風波不斷，先前「學姊」黃瀞瑩被拍到和記者男友在路上熊抱激吻，還遭市府顧問劉嘉仁性騷擾，現在又傳出蔡宜芳勾搭人夫，被直擊在車上激吻、到汽車旅館。消息傳出後，也讓支持民眾黨的網友崩潰，感到相當失望。

火辣甜姐兒蔡宜芳，遭《周刊王》多次直擊，與人夫張益贍幽會，被拍到在車上激情熱吻，兩人還到汽車旅館開房間3小時，從2月27日到3月3日，六天內約會3次。對此，民眾黨也做出回應，希望兩人妥善處理，勿傷害黨的形象，張益贍即刻遭停權，蔡宜芳則另行調查。

學姊黃瀞瑩去年則被拍到，和記者男友當接熊爆、喇舌，大方曬恩愛。之後又爆出遭市府顧問劉嘉仁性騷擾，劉嘉仁以討論公事為由，找來黃瀞瑩到辦公室閉門會談，隨後更多次用訊息騷擾。

此事也在PTT引發熱議。網友崩潰表示，「我竟然支持過民眾黨」，2020大選還投給民眾黨，沒想到竟然發生這樣的事，真令人失望。

另外也有自稱鋼鐵柯粉的網友忍不住大罵，「連小頭都管不好的人、破壞家庭的人，都該被譴責，被唾棄」，就算是真愛，也該離婚後才能有親密關係，若撇開法律問題，這關係到個人的道德良知，如果連自己的身體都管不住，還想當什麼政治人物？「就算我投過民眾黨，但只要是你們出來選公職或黨職，我也絕對不可能支持了，噁心，肥皂怎麼還這麼髒」。

(中時電子報)