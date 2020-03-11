陳沂發文。（圖／翻攝自陳沂臉書）

新冠肺炎疫情在各地蔓延，民眾對口罩的需求可說有增無減，昨(10日)政府公開口罩購買實名制2.0上路，將開放網上預購，到貨後可在超商取貨，但需付7元運費，不少酸民與立委跳出來抱怨太貴。對此，網紅陳沂昨發文一句嗆爆，直說：「我想說你的人生到底是窮酸到什麼程度，才會連7塊都付不起？」

口罩實名制2.0版本，除了現有的衛生所、健保特約藥局等實體通路外，還增加了APP與電腦線上預購方式，但需多付7元的物流處理費，立委陳玉珍對此表示，原本一片5元的價格已經包含物流費，不應再加收7元，並補充說：「政策訂定的目的應該朝這個方向努力，這個也是我說7塊錢沒有必要收的深層道理。」

對此，網上有另一面向的聲音，認為嫌7元太貴的人「身在福中不知福」，目前能以台幣7元網購到3片政府供給的口罩應該是全世界唯一。網紅陳沂也開罵，批很多人說物流費很貴，「人生到底是有多窮酸」，其他網友說：「 他們只想要免費免運送到家」、「7塊運費真的佛心價」、「7塊免排隊蠻划算 」、「超級便宜了，可憐超商的工讀生」。

(中時電子報)