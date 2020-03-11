台東1名男子8日下午在武陵山區國有林班地，騎乘機車載運裁切好的1塊37公斤牛樟樹瘤，遭警方當場人贓俱獲，警方從嫌犯家中搜出6件已製成藝品之牛樟木，總市價近5萬元，深入追查發現嫌犯不僅單槍匹馬盜伐，還成立手機Line群組，從接單到銷售「一條龍」包辦。
警方表示，8日獲報在武陵山區國有林班地延平事業區有人盜伐，警方到場時嫌犯正騎著機車載運剛裁切下來重達37公斤的牛樟樹瘤，當場人贓俱獲。另外，也在嫌犯手機發現交易訊息，嫌犯供稱家中有6件牛樟木藝術品重135公斤，市價近5萬元。警方將該藝品連同犯罪工具一併查扣。
警方調查，嫌犯獨自騎機車深入林班地竊取牛樟樹瘤，避人耳目，並自行加工成牛樟藝品，且立Line群組兜售，等於從接單、盜木、加工、銷售「一條龍」包辦，相較以往山老鼠採團隊大肆砍伐，再以貨車運下山，這種「一條龍」跑單幫更不容易引起注意，降低遭查緝風險。警方表示全案將擴大追查相關銷贓管道。
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(中時電子報)
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