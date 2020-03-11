昔日秀場聞人戴崇慶，遭本刊踢爆長期霸占高雄「日榮大樓社區」頂樓，搭蓋違爽當包租公，並涉嫌盜用水電。社區管委會提告後，戴崇慶竟變本加厲，不但搗毀大樓監視器、還數度對其他住戶潑漆，胡亂張貼凶宅告示，甚至揚言放火同歸於盡。

對於住戶的指控戴崇慶相當不滿，他回應：「我又不是吃飽飯沒事做，會有這些糾紛，都是因為管委會告我竊水竊電，經過檢察官現場會勘，查無實證，已經不起訴，我現在反告他們誣告。」

另外戴崇慶澄清，他當過16年的大樓主委，他相當了解大樓管理狀況，卸任後，門口管理員從3個變成2個，從晚上9點到早上6點和假日都沒有管理員，讓大樓安全出現疑慮。

「當年大樓3樓蓋青年旅館，電梯太過老舊，不符合法規，翻修的120萬竟然由大樓公基金支付，我認為管委會私相收受公款私用，相當不合理，屢次提出質疑，甚至檢舉，才會遭到管委會的記恨。」戴崇慶生氣的說。

戴崇慶痛批，管委會一直找理由要把他踢出大樓，就是基於以上這3點，他也不甘示弱，才會做出種種舉動，槓上大樓住戶。

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(中時電子報)