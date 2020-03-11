台中市大雅分局正式揭牌成立。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕感謝前任市長胡志強、林佳龍擘劃，推動成立大雅分局。（王文吉攝）

台中市警察局主祕許慶豐（中）、警政監林宏儒（右）曾任豐原分局長，與現任豐原分局長黃永志（中）出席大雅分局成立儀式。（王文吉攝）

立委楊瓊瓔喊出再努力推動大雅成立第三個派出所。（王文吉攝）

台中市第15分局、大雅分局正式掛牌成立。（王文吉攝）

台中市豐原分局轄區人口數超過43萬人，為全台最大分局，治安壓力繁重，歷經3任市長籌畫，另劃分成立大雅分局，並於11日上午掛牌成立，成為台中市第15個分局，由前豐原分局長、現任警政監林宏儒代理分局長職務。

台中市長盧秀燕11日上午主持大雅分局掛牌成立典禮，曾任豐原分局長的台中市警察局主祕許慶豐、警政監林宏儒，以及現任豐原分局長黃永志同台，台中市議員羅永珍、蕭隆澤、周永鴻、徐瑄灃、王朝坤也出席剪綵。

盧秀燕致詞表示，豐原分局原轄豐原、神岡、大雅及潭子等4區，人口數超過43萬人，員警負擔繁重；歷經3任市長籌畫，劃分大雅區及潭子區，成立大雅分局，警力配置316人，有助解決人口增長而衍生的治安及交通問題。

台中市警察局長楊源明表示，大雅區及潭子區共有31個里，轄區人口數達20萬5000多人，總面積約為58平方公里，成立後除分擔豐原分局工作量外，更使大雅、潭子區居民能獲得更充裕、即時的警政資源，全面提升服務效能。

大雅分局由警政監林宏儒代理分局長，他曾任豐原分局長，對於分局運作及轄區治安瞭若指掌。立委楊瓊瓔說，他過去與市議員羅永珍推動於神岡區成立豐洲派出所，大雅區有將近11萬人口，目前僅大雅派出所及馬岡派出所，希望和藍綠議員再推動成立第三個派出所。

林宏儒表示期許每位同仁抱持如履薄冰、兢兢業業的工作態度，工作上不分彼此、團結一心，展現警方積極執法、為民服務的精神，守護雅潭地區居民，讓大雅、潭子地區成為安全宜居的幸福家園。

(中時 )