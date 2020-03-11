京都的飯店業受到新冠肺炎疫情的影響，營業狀況慘兮兮。《京都新聞》報導，旅遊訂房網站已出現京都飯店1晚的住宿費才「1千日圓起」「2千日圓起」等的驚人房價。

報導指出，京都市內近年因為飯店、民宿等住宿設施急速增加，使住客率及住宿費持續下跌，加上疫情的影響，2月以後觀光客更少。

訂房網站上，位於下京區阪急烏丸車站附近四條通上的飯店，去年3月的住宿費1晚為9100日圓，現在平日雙人房沒附餐的住宿費跌到約3500日圓。

同1條街的別家飯店去年3月的住宿費約1萬2千日圓，但至今年3月中旬的平日雙人房的住宿費跌至7千至8千日圓左右。

京都車站周邊靠近八條口的飯店去年3月的住宿費約1萬1千日圓，本月中旬跌至1晚7千日圓左右。

京都市觀光協會副會長稻地利彥指出，「京都本來就因為新飯店增加而造成住宿費下跌，新冠肺炎疫情的影響真是雙重打擊！」

(中時電子報)