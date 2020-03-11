新冠肺炎疫情持續延燒，屏縣目前有超過150人居家檢疫，但根據統計，隔離5至9天就容易出現情緒反應，屏縣府特地與中華電信合作，共提供3000組「安心休閒包」，內含14天免費服務，給居家檢疫民眾可安心在家免費觀看電影、聽音樂、閱讀電子書。

縣府指出，其中內含Hami Video影劇館、KKBOX音樂串流與Hami書城，輕鬆地在多達萬部的戲劇、超過5,000萬首音樂與7萬本電子書中度過。

(中時 )