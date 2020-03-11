居家隔離太無聊 屏東縣提供萬部戲劇供追劇 11:582020/03/11 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏縣府與中華電信合作，提供萬部戲劇可打發時間。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，屏縣目前有超過150人居家檢疫，但根據統計，隔離5至9天就容易出現情緒反應，屏縣府特地與中華電信合作，共提供3000組「安心休閒包」，內含14天免費服務，給居家檢疫民眾可安心在家免費觀看電影、聽音樂、閱讀電子書。 縣府指出，其中內含Hami Video影劇館、KKBOX音樂串流與Hami書城，輕鬆地在多達萬部的戲劇、超過5,000萬首音樂與7萬本電子書中度過。 (中時 ) #居家 #隔離 #免費 #檢疫 #新冠肺炎 #居家隔離 #追劇 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 公主號乘客隔離檢疫兩次 陳時中：更可安心回家 20:062020/03/07 生活 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 和接觸確診者握手 川普感染風險增 04:102020/03/10 國際大事 入境泰國隔離14天住「這蚊帳」 網友傻眼：這不是我阿嬤家餐桌嗎？ 15:362020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 居家檢疫補償看這裡！每人每天可領1千元 照顧者也可領 20:112020/03/10 生活 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 武漢包機人數變少 關鍵3問題曝光 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 - 生活 為何「拒絕」30多位候補台人上機？陳時中這樣說 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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