華創證券近日根據1到2月的阿里線上電商數據對白酒行業銷售進行分析，茅台電商管道放量，銷售均價明顯提升。1到2月大陸國產白酒線上銷售額20.39億（人民幣，下同），較去年同期增加58.41％，銷售量506.81萬件，較去年同期降5.06％，均價402.26元，增加66.86％；單2月大陸國產白酒線上銷售額2.51億元，較去年同期增加47.86％，銷售量88.81萬件，增加7.12％，均價282.96元，增加38.04％，其中，茅五洋瀘穩居前四名。

據大陸自媒體報導，從銷售額排名來看，1到2月茅台、五糧液、洋河拿下前三名，茅台銷售額3.51億元，較去年同期增加144.6％；五糧液銷售額2.52億元，增加57.69％；洋河銷售額2.25億元，增加20.28％；瀘州老窖排名第四，銷售額1.84億元，增加70.04％。

分析指出，茅台電商管道放量，名酒價格持續上漲，分品牌來看，1到2月茅台均價1271.78元，較去年同期增長106.4％；五糧液均價704.37元，增長79.42％；洋河均價593.2元，增長13.61％；瀘州老窖均價482.25元，增長25.88％。

資本市場同樣向好。3月10日，白酒股快速拉升，截至收盤，貴州茅台上漲3.77％，股價報1156元／股，總市值1.45萬億。

招商證券表示，近期上市公司迎來年報密集披露期，預計白酒板塊主線將進入報表業績主導期；東吳證券認為，白酒行業結構升級＋大企業集中趨勢會繼續延續；西南證券則表示，基於行業的發展階段和市場競爭格局，依然重點推薦大陸全國高端以上白酒。

(旺報 )