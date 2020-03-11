身材、臉蛋看不出來已經51歲的「女神主播」黃倩萍，日前被爆偷吃小鮮肉，而黃倩萍澄清早已離婚、跟對方只是好友，然因此事讓她再成關注焦點，之後更重返主播台，而不愧是最新話題人物，女神今又被爆臉臭算命疑有心事，她忍不住po文回嗆：「下次我一個人走在路上，會記得一直微笑」。

黃倩萍摩鐵事件無奈認離婚後，成為關注焦點，今又被《鏡週刊》拍到上算命館，一臉心事重重，還說她買麵時發現狗仔，從後門開溜，而黃倩萍今在臉書轉貼此新聞，無奈解釋有追她臉書的粉絲都知道，她在上塔羅牌課，「上課也被跟，下次讓我幫大家算算好了」。

對於被爆料，黃倩萍不忍了開嗆，直呼佩服狗仔好身手，自己完全沒感覺到被跟拍，「喔，對了！麵店沒後門，所以我沒從後門落跑喔」，打趣謝謝攝影師把她的腿拍出健身肌肉線條，接著酸言之後一個人走在路上也會一直保持微笑，「才不會被說臭臉，麻煩別說我傻笑喔」。

(中時電子報)