新冠肺炎疫情使不少全球上市航空公司市值快速蒸發，美系航空公司受衝擊幅度最大，這也讓全球航空公司市值排行出現變化，中國國航在此背景下竄起，超越聯合航空晉身全球試市值第三大的航空公司。

路透報導，由於投資人加速拋售，常年處於全球市值第三大航空公司的聯合航空近日被中國國航、瑞安航空超越，聯合航空市值自年初之後已經斬半，跌至116億美元創2003年以來低點。

報導稱，相較美國航空公司，中國國航受影響的程度較小，該公司10日市值為150億美元，1月2日時為190億美元。中國國航大陸A股11日股價持續高漲，截至發稿漲3.11％報人民幣8.29元。

美系航空公司市值受此次疫情影響大，仍排行榜首的達美航空2020年來市值也已經蒸發100億美元降低至280億美元，創2016年9月以來新低。排行第二的是西南航空，市值同樣大幅縮水。

(工商 )