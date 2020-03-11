口罩實名制2.0(12)日上路，台北富邦銀行力挺卡友，自3/12起推出「口罩實名制2.0 ，J卡罩你20％」活動，3/18前J卡卡友於衛生福利部中央健康保險署網站預購口罩，刷J卡享20％刷卡金回饋(每戶限回饋乙次)。此為北富銀繼全台127家分行加入防疫行列、推出個人信用卡與貸款帳務延繳及企業周轉資金彈性方案三大暖心服務後，再動員銀行資源，全力支持防疫的新舉措，希冀能在非常時期，為台灣多盡一份心力。

北富銀表示，從新冠肺炎疫情爆發以來，營運團隊隨時都在關注疫情的最新發展，除了對內已經做好隨時異地備援的準備，提前佈署以因應疫情動態，對外即時呼應市場需求，以客戶角度出發，為受疫情影響的客戶，提供全方位的解決方案。此次配合口罩實名制2.0上路，J卡即刻祭出史上最高趴數的刷卡金回饋，以最大的誠意，要讓卡友口罩買得安心、刷得滿意。

J卡始終與卡友站在同一陣線，3/2甫推出國內最大檔支持宅經濟的優惠活動，包括8大影音平台、3大有線電視享9％、3大外送平台、日韓電商平台、10大連鎖藥局、屈臣氏、康是美最高享5％、全台百貨及4大量販超市最高享3％回饋，活動引起卡友廣大迴響，預期此波「口罩實名制2.0， J卡罩你20％」活動，可全面照顧到卡友的需求。

(工商 )