三月底即將有重頭戲登場，台北市「世貿三館」地上權標售案即將以266.37億元底價，公開標售。

宏大國際資產公司總經理陳益盛今（11）日表示，信義計畫區的高層摩天大樓，估計加上月前決標的「信義行政中心」及即將開標的「世貿三館」，那麼整個信義計畫區摩天建築群的總建坪，即將突破100萬建坪大關的里程碑！預期「世貿三館」地上權，將是「壽險業的菜」。

陳益盛表示，台北市的信義計畫區內自1980年代開發至今已達40年，現有及興建中、規劃中大樓共有約46幢商業/辦公大樓，包括21幢辦公(含行政大樓)、17幢商場、8幢旅館等，樓地板總面積約9萬86,000坪；如果再加上最近信義行政中心、世貿三館地上權案重建，信義計畫區高樓總建坪，將突破100萬坪。

以宏大多年在信義區幾處大型個案的估價及顧問經驗，陳益盛概估「世貿三館」地上權案，權利金底價加上地租後，成本回推租金年投報率，估約可達4~5％之甫，優於北市一般所有權性質商辦的2.4~2.5％。

陳益盛表示，不過由於地上權案50~70年期屆滿，須歸還政府，因此最適合資金滿手的金控壽險業者、或現金流充裕的開發商。

(工商 )