不畏新冠肺炎，2020年美國國際衛星通訊技術展照常於3月9日至12日於華盛頓特區舉行，除國家太空中心也率領數家衛星供應鏈廠商前往美國參展，昇達科(3491)亦為受邀加入國家太空中心的參展團隊之一。

昇達科指出，身為衛星產業關鍵元件供應商，因此也自行設立參展攤位、掌握此次曝光機會。在已具備產品成熟的開發經驗與成功的客戶合作經驗，預期在此次展會期間，可以吸引到更多國際大廠的目光，為國內供應鏈爭取即將蓬勃發展的衛星通訊商機奉獻一份心力。

此展不同於其他國際衛星展，是以展示高科技產品和技術為主，提供給各企業更寬廣的探討平臺，SpaceX創始人兼首席工程師埃隆·馬斯克（Elon Musk）也預訂在3月9日星期一美東時間下午4時發表演說。

隨著低軌道衛星技術成熟與成本下降之因素，衛星加上5G互補的通訊世界在不久的將來即將實現，而2020年全世界衛星通訊產品需求將有明顯的增長，而這也是此次衛星通訊技術展特別受到關注的原因。

昇達科除傳統中高軌道衛星產品保持穩定成長外，在低軌道衛星產品上，也將有更大的增幅；衛星客戶在去年度的耕耘之下，客戶數不斷增加，客戶群已涵蓋美、歐、日、韓等多家國際級客戶，且客戶數可望在今年繼續增長，法人看好昇達科今年在衛星產品上有機會迎來雙位數的成長。

昇達科站在產業趨勢的浪潮上，預期衛星產品的角色將益形重要，營收占比也可望逐年拉高，昇達科預期明年度來自衛星產品的營收佔比將趨近於1/3，且自今年起就可望對公司業績動能帶來明顯助益。

(工商 )