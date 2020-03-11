教育部長潘文忠今日出席立法院教文會備詢。（李侑珊攝）

新冠肺炎疫情持續，不少學校因此推出遠距教學，立委吳思瑤認為，政府在前瞻基礎計畫的數位學習規畫97億的預算，防疫期間無非是翻轉教學的關鍵時機，此時可協助老師養成數位教學的能力，讓線上學習不再只是輔助教學，而能成為一項重要的學習型態。

立法院今(11)日舉行教文會，由教育部長潘文忠率一級主管備詢與報告。吳思瑤在質詢時提到，教育部力推數位學習多時，但線上教學在過去都是輔助教學工具，讓老師上課可搭配平板或手機軟體等，現在正逢疫期，許多學校都開始施行數位教學，不只老師們得習慣面對鏡頭，授課方式從面授改為遠距，各校是否有直播空間，都是教學上的挑戰。

吳思瑤認為，為鼓勵老師們從事數位教學，教育部的作為可以更積極，不只提供相關經費，釋出相對應的獎補助項目。

今年大學個人申請將於3月23日、24日受理報名，4月15日至5月3日期間將舉行第二階段甄試，吳思瑤另也提到，因個人因素無法參加考試的學生約有180人，當中有多項原因，可能是有居家檢疫或被隔離，甚至也有可能是台商學校的畢業生等情況，盼教育部能與大學招聯會討論，準備好所有考試的備詢方案，其中包含援備試場等，維護考生權益。

教育部長潘文忠則說，針對數位授課的部分，教育部鼓勵老師進行，相關獎補助條例會規畫，至於大學個人申請甄試方面，不會出現外加名額壓縮指考的情況，至於是否提供援備試場，則是要在全校停課無法執行的時候才會設置，大學考招不會有公平與否的問題。

(旺報 )