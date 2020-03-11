新北市林口區一名40歲的姜姓男子昨(10)深夜與友人吃完薑母鴨後，竟不顧喝得醉醺醺，仍酒後駕車返家，行經竹林路時，巡邏警發現他車速忽快忽慢，立即鳴警笛攔查，不料姜男竟加速逃逸，隨後自撞路邊停車格的汽車，造成4台車毀損，警方也立刻將他逮捕，全案依公共危險罪移送。
據了解，姜男吃完薑母鴨後，便開著自小貨車，準備返回林口湖北里湖子家中，由於不勝酒力，姜男開車時精神無法集中，車速忽快忽慢，行經竹林路與中山路口時，碰巧被文化所副所長王駿騰等巡邏警力發現，立即鳴警笛示意停車。
不料，姜男一見到警車靠近，竟拒絕攔檢、加速逃逸，警方立刻保持一定距離，尾隨在後，並通報線上警網展開攔截圍捕，因姜男實在太醉，行經林口觀音寺附近時，突失控自撞路邊停車格之自小客車，這才停了下來。
警方見狀，立刻上前逮捕姜男，經酒測後，發現酒測值竟超過1，全案依公共危險罪移送，另警方也呼籲，用路人切勿酒後駕車，以身試法更害人害己，應確遵交通規則，愛惜自己與他人的生命財產安全。
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(中時 )
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