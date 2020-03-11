農民架設定時炮來嚇阻台灣獼猴。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台灣獼猴保育有成卻也間接造成農損嚴重，尤其種植果樹的果農更是苦不堪言，台東縣延平鄉鳳梨農朱益利為了防治「猴害」不只養了11隻流浪狗守護「領地」，更架設「定時砲」定時發射鞭炮來驅趕獼猴，「人猴大戰」天天上演，讓他傷透腦筋。

台東縣是傳統農業大縣有94％土地都被列入山坡地，延平鄉更幾乎全鄉都被劃為山坡地，以種植鳳梨聞名，台灣獼猴將田間當作遊樂場，隨意摘採、恣意破壞，農民困擾不已，根據台東縣政府統計，台東1年的農作損失超過新台幣1億元。

為了對抗猴害，台東農民花樣盡出，包括沖鞭炮、網罩、電網等，甚至還有農民將死掉猴子吊起，藉此嚇阻台灣獼猴入侵，只為了防止農作物遭到破壞，守護1整年度的心血。

猴子智慧非常高，只要吃幾次虧就會想辦法來克服，比如說電網的防禦，有1隻猴子受害，其餘猴群就知道電網分布何處，會想辦法來繞過，台灣獼猴實在是太聰明了。

延平鄉鳳梨農朱益利為了對抗猴群養了11隻流浪狗來守護鳳梨園，但卻是效果有限，因為猴群會觀察狗的活動範圍，在從狗看不見的地方偷偷溜進鳳梨園恣意破壞，後來朱益利改用鞭炮來嚇走猴子，固定時間就會放1次鞭炮，希望讓猴子不敢再來。

對於這些「齊天大聖」朱益利無奈的說，「猴子能吃多少就盡量吃，他能救多少就救多少」，猴子吃剩下的他在來含淚採收，哀傷語氣透露出果農內心的無奈。

(中時 )