JPP-KY(5284)(經寶精密)在購併法國ADB及LUTEC股權在2019年開始貢獻營運，加上通訊產品受惠美系電商平台通訊用訂單，帶動營收恢復成長動能，不過，受產業競爭激烈，毛利率下滑，加上購併營業費用增加因素，恐將使得整體獲利呈現衰退。法人預期，JPP-KY2019年稅後盈餘年減將逾2成，落在1.14億元附近，EPS約2.6元。

展望今年度營運，JPP今年度航太產業方面仍將持續成長，法國ADB及LUTEC持續貢獻，除原有駕駛艙航電系統機構件，也逐步切入駕駛艙外零組件，另外，2019第4季收購公司SPEM AERO SAS股權，2020年將開始貢獻營運，法人預期，JPP在航太產業今年營收有機會成長逾2成。

JPP-KY2020年受惠航太新增SPEM AERO SAS貢獻全年度營運，電子產業與通訊產業沖壓件將微幅成長，今年營收及獲利可望聯袂成長，法人預期，營收年增將達4.8%，約在15億元附近，稅後盈餘有機會成長超過25%以上，將挑戰1.44億元，EPS可望落在3.3元左右。

依JPP-KY歷年股利政策來看，股利發放率皆有59%以上水準，2018年股利發放率70%，法人預期，2019年有機會配發現金股利1.8元，現金殖利率約在4%附近。

(時報資訊)