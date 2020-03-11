大陸在官方力促下，積極加速5G布建，日前最大電信商中國移動啟動5G二期標案測試採購，目標2020年底5G基站數達到30萬，另外兩家中國聯通、中國電信(中)也將加快5G建設，預計雙方上半年將合建達到10萬台5G基地台，預計到第三季季底將達上看25萬台，隨著大陸在5G緊鑼密鼓的布建下，光通訊供應鏈也將開始反映相關拉貨潮。

大陸誓言要當5G前段班，故官方在5G的建設上展現正向積極，三大電信也預計在今年大規模布建基地台，中國移動2019年建置約5萬台，2020全年預計達30萬台，新增量約25萬台，中國電信、中國聯通在2019年總共建設約8萬台，2020年合建部分預計上半年達到10萬台，第三季將達到總數25萬台，新增約17萬台，故法人也預估，並維持先前2020年5G基地台需求大陸落在60~80萬座，全球需求則為100~120萬座。

大陸第一季受到新冠病毒衝擊，造成復工延後影響，預計5G主要建置期將落於第二季到第三季，目前中國聯通已表示目標為第三季提前完成全年建置量，對相關供應鏈的的拉貨也將啟動。

根據通路訪查顯示，基地台每100MHz頻寬將需要1顆25G前傳光纖模組，單個基地台的前傳光纖模組用量將從4G時期的6顆提高到5G時期的12顆，大陸在4G時期主流的10GbE前傳光纖模組為主，預期2020年中國將逐漸提高25GbE光纖模組的採用率，而美國、韓國、日本與其他歐洲國家亦將逐步提高5G基地台數量，帶動25GbE前傳光纖模組需求提升，將激勵光通訊產業鏈營收增加，包括聯亞(308)、波若威(3163)、光環(3234)、聯鈞(3450)、眾達-KY (4977)與統新(6426)。

(時報資訊)