受惠風力事業陸續投產，世紀鋼(9958)2月營收4.67億元，超越去年12月創下的4.19億元新高紀錄；世紀鋼本季整體營收可望攀高，股價周二提前大漲反應。

世紀鋼2020年2月營收4.67億元，月增率40.82%，年增率283.50%；今年前2月營收7.98億元，年增率達260.31%。

去年下半年開始隨著產品小量出貨，世紀鋼2019年12月營收衝上4.19億元，去年第四季營收攀高，2019年第四季營收約為9.75億元，季增率達72.15%，也帶動2019年全年營收達24.02億元，年增45.19%。

展望今年，隨國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單也將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約30-40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成，全年營收挑戰比去年倍增。世紀鋼今早股價續衝上84元高點。

(時報資訊)