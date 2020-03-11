為了表彰全球致力於2D圖像設計、3D動畫和影片編輯的專業創意人士，全球數位內容創作領域的開創品牌MSI微星(2377)，宣布啟動MSI Creator Awards競賽，並開始收受參賽者作品提交。MSI微星科技Creator Awards舉辦線上設計競賽，透過這樣的活動來挖掘及表揚在這個領域的的人才。所有參賽者可以盡情發揮想像力，展示自己無限的創造力，並由相關領域的專家針對關聯性、技巧、創造力和原創性的面相來進行評選。

在新冠疫情蔓延下，相較於體育賽事取銷或遞延，線上的各類競賽活動則趁勢而起。

微星科技行銷副總經理程惠正表示，MSI微星科技Creator Awards的初衷在於鼓勵創作以獎勵所有的創意人士，搭起民眾與藝術之間的橋樑，進而以科技的無限潛能激發人們的興趣。來自不同藝術領域的著名大師將分享其引人入勝的作品背後的創作理念，並探討科技對藝術的重大影響。

微星2月營收81.3億元，年減僅1.4%；累計前2月營收為181.9億元，年減4.6%。

(時報資訊)