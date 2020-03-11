訊連(5203)轉投資玩美移動針對美妝品牌推出的「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」，免費提供給各大美妝品牌申請使用。此系統為一款專為美妝品牌打造的遠端AR訓練服務，讓美妝品牌在內部訓練能輕鬆透過App，於世界各地進行跨國遠距的內部線上直播互動式教育訓練與例行會議，保持內部良好溝通效能，本次免費提供該系統的免費使用，即是希望各品牌夥伴在疫情期間能夠不受影響維持穩定溝通與運作。

隨著新冠肺炎疫情的持續燃燒，影響到各產業全球團隊溝通往來。玩美移動的「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」將能協助美妝品牌維持良好的溝通效能，此服務系統是為美妝品牌設計，可於線上進行美妝產品AR試妝、試色，且具有高度隱密性與絕佳互動性，改善近期因疫情影響帶來的種種限制，使員工與企業保持聯繫、進行遠端培訓，亦可進行實際操作演練。

玩美移動是訊連近年來重點投資項目，去年第4季正式轉虧為盈，認列獲利3481萬元，優於預期，玩美移動除與國際各大美妝品牌深度合作外，也切入阿里巴巴旗下的淘寶和天貓線上購物平台，法人預期2020年全年將正式貢獻訊連獲利。

(時報資訊)