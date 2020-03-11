◎蔡宜芳、張益贍爆不倫戀 民眾黨回應了

民眾黨桃花風波不斷！台北市長柯文哲組成的民眾黨，繼北市府副發言人黃瀞瑩遭爆和記者男友交往、甚至被前北市府顧問劉嘉仁疑似性騷後，麾下參選立委失利的火辣甜姐兒蔡宜芳，與柯P另一已為人夫的愛將北市文化基金會副執行張益贍溜進摩鐵、上車舌戰，發展不倫戀。民眾黨對此回應，此屬2人私人領域，但希望2人好好面對，勿傷害黨形象。

◎新增1例境外移入 北部30多歲女英國旅遊返台確診

今天新增1例新冠肺炎境外移入個案，為第48例北部30歲多歲女姓，於英國旅遊時染疫，返台後確診。指揮中心指出，即日起將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利歐洲8國、中東地區巴林、科威特2國的旅遊疫情提升至第二級警示。還有歐洲16國的旅遊疫情警示調整至第一級。這次武漢包機無人需後送醫院。

◎華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊

昨晚第二批武漢包機一波三折，其中華航包機，有18人未配合檢疫，讓輔大助理教授周偉航氣得大罵，18人未配合？就丟包在武漢啊！是在屌什麼？不合理！都已去機場報到，卻拒檢，根本沒道理。

◎口罩實名制2.0怎麼買？ 一張圖秒懂

口罩實名制2.0明（12）日上路，行政院長蘇貞昌今天透過臉書提醒民眾四件事情，3月12日開始登記、3月12日至3月18日網路登記、3月19日簡訊通知付款、3月26至4月1日超商取貨。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)