荷蘭許多新冠肺炎病例發生在南部北布拉班特省（Noord-Brabant）。

荷蘭新冠肺炎疫情升溫，10日單日新增61例確診病例，當地多家醫院都出現醫護人員感染情形，當局表示，4%員工可能確診。

路透社報導，荷蘭國家公共衛生研究院（Dutch National Institute for Public Health，RIVM）昨（10）日表示，荷蘭單日新冠肺炎確診病例新增61例，使得該國境內總確診數上升至382例；死亡數也增加1人，至今共4人喪命。

確診病例中，大多數集中在南部的北布拉班特省（Noord-Brabant），一共有157例。荷蘭國家公共衛生研究院昨日表示，該省多家地區醫院4%員工出現輕微呼吸道症狀，後續病毒檢測結果呈現陽性。

不過目前荷蘭的新冠肺炎確診數並未涵蓋該省6家醫院的感染人數，可以預期，後續荷蘭的確診人數將會持續攀升。

荷蘭衛生官員說，北布拉班特省最嚴重的醫院群聚感染情形發生在堤堡市（Tilburg）的伊麗莎白．特威斯登醫院（Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis），301名員工中，共有28人確診新型冠狀病毒。

衛生官員並未說明北布拉班特省至今總共有多少醫護人員確診，不過該省當天隨後宣布，一直到16日以前，千人的大型活動全部取消，影響所及包含足球比賽、嘉年華會、音樂會、各慶典活動等。

不過荷蘭國家公共衛生研究院也表示，荷蘭大多數病例仍屬境外移入。

(中時電子報)