基隆市議會今天開議，上午議員們開會，有半數沒戴上口罩。（吳康瑋攝）

基隆市議會今天開議。（吳康瑋攝）

基隆市議會今天開議，相較於議長蔡旺璉順時中沒戴上口罩，而市長林右昌則戴上口罩，低頭看資料。（吳康瑋攝）

新冠肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中表現備受民眾肯定，並隨著疫情發展，陳時中於1日公布「健康人不用隨時戴口罩」一說，來解決口罩不足的問題，而基隆市議會第7、8次臨時會於11日開議，上午各市府單位代表全員戴口罩出席，但在一片口罩海之中，議長蔡旺璉帶頭沒戴上口罩，因此讓人聯想，到底是蔡旺璉帶頭「順時中」，還是市府各單位在「逆時中」，引起熱議。

日前民間各單位及政府都以跟著中央流行疫情指揮中心的防疫策略走為準則，連大甲鎮瀾宮顏清標都下令「順時中」延期大甲媽繞境，不僅為防疫問題解套，也避免製造社會對立，但今天議會議員們有一半有戴、一半沒戴，議長蔡旺璉自己也沒戴口罩。

蔡旺璉則指出，議會已進行全面消毒，進來前也要先量體溫、手部用酒精消毒等防疫措施，並在每天休會後也會再消毒一次，他提醒大家務必配合管控，並注意自身健康，在衛生安全無虞的環境下進行各項市政檢討，而對於戴不戴口罩，市府小編則不回應，議長此言是否為了澄清，仍不得而知。

針對口罩問題，市議員莊錦田則發言指出，口罩變成民生的必需品，基隆市僅一間口罩廠商，動用五條產線每日生產80萬個，更誓拚增加至100萬個，他呼籲政府要出面，並由市長林右昌帶頭，不要讓老人家在外面排隊，他也希望市府動用預備金來解決民眾缺口罩的問題。

針對防疫準則市府的「順時中」之舉，衛生局長吳澤誠則強調，基隆市已根據中央流行疫情指揮中心的防疫隊攝，指定基隆部立醫院為防疫應變計畫「動起來」，更表示，2家隔離醫院共有30床負壓隔離病床，其中長庚醫院情人湖院區20床、衛福部基隆醫院10床，目前基隆市仍維持零確診。

(中時 )