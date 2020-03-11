因應新冠肺炎肆虐，中央流行疫情指揮中心今(11)日調升歐洲8國、中東2國的旅遊疫情建議至「第二級警示(Alert)」等級，而面對美國疫情也逐漸在各州蔓延，衛福部長陳時中今（11）日說，或許會針對美國「幾個疫情特別嚴重的州」，進行個別的疫情管制。

指揮中心今天宣布，即日起將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利8國，以及中東地區的巴林和科威特等2國，總共10國的旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，建議國人在當地應採取加強防護措施，自上述國家入境台灣之民眾則應落實14天自主健康管理。

另考量歐洲申根區域國家人員流動密切，指揮中心也同步將「希臘、捷克、葡萄牙、芬蘭 、斯洛維尼亞、波蘭、愛沙尼亞 、匈牙利、盧森堡、馬爾他、斯洛伐克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦斯登」，以及與申根區自由流動的「英國、愛爾蘭」，共16國的旅遊疫情警示調整至「第一級：注意(Watch)」。

對於美國已有很多州宣布緊急狀態，在台美交流密切的情況下，政府如何因應？陳時中表示，目前美國幾個州的疫情相對嚴重，但美國整體還沒有到升級標準，畢竟美國人口3.2億、人數相對多，台灣會加強關注，或許會針對特病疫情嚴重的州別，進行個別的疫情管制。

對於4月2～5日就是清明連假，除了國內將湧現大批掃墓人潮，國外也會有許多鄉親返台，對此，內政部次長陳宗彥說，上週起已經跟各縣市政府溝通協調，依據指揮中心公布的大型活動防疫指引，幾乎所有縣市都把傳通習俗中，辦在納骨塔的法會取消，同時也鼓勵分流，例如清明連假那幾天禁止入塔祭拜。

而過去常見的很多掃墓便民措施，例如接駁巴士，陳宗彥說，部分縣市將會取消，而部分縣市雖然會維持接駁巴士，但有管制人員上車、並量測體溫。除了公私立殯葬設施外，陳宗彥也提到，桃園有很多大型姓氏家族，一次祭祖都是六、七千人，甚至上萬人的家族聚會，下週將會有宗親會開會決定，可能會以各房代表的方式進行處理。

對於口罩實名制2.0明（12）日上路，其中民眾需要自付的運費7元，外界關心是如何計算？疾管署副署長羅一鈞解釋，「7元」是包含兩種費用，第一是運費，中華郵政把口罩從工廠運到郵政倉庫存放，再分別送往四大超商物流中心，再由四大超商自行分配送至國內上萬個據點。第二，也包含口罩在物流廠存放時的「人工包裝費用」，三片裝成一袋。

(工商 )