福建泉州3月9日晚間發生的欣佳酒店坍塌事故，搜救仍在現場搶救，今天（11日）早上又找到5名受困者，但不幸的是都沒有生命跡象。

現場搜救人員表示，從9日事故發生後，截至今天11點，已找到69名受困者，不幸的是有27人死亡，其中25人救出時已無生命跡象，2人是送醫院搶救後，因傷勢過重不治，目前還有2人失聯，搜救人員仍帶著搜救犬持續在瓦礫堆中搜尋。

(旺報 )