泉州欣佳酒店坍塌已釀27死 2人受困待援 12:392020/03/11 旺報 廖慧娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泉州欣佳酒店搜救現場今早再抬出5名罹難者。（取自新浪微博＠廈門廣電） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福建泉州3月9日晚間發生的欣佳酒店坍塌事故，搜救仍在現場搶救，今天（11日）早上又找到5名受困者，但不幸的是都沒有生命跡象。 現場搜救人員表示，從9日事故發生後，截至今天11點，已找到69名受困者，不幸的是有27人死亡，其中25人救出時已無生命跡象，2人是送醫院搶救後，因傷勢過重不治，目前還有2人失聯，搜救人員仍帶著搜救犬持續在瓦礫堆中搜尋。 (旺報 ) #泉州 #飯店 #倒塌 #大陸 #福健 #欣佳酒店 #受困 #坍塌 #死亡 #姐弟 #待援 #受困 #罹難 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙北旅店業 倒閉潮蠢蠢欲動 04:102020/03/07 財經焦點 多家頂級土洋飯店 卡位台中 04:102020/03/07 財經焦點 泉州新冠肺炎隔離酒店坍塌 約70人被困 已救出43人 21:442020/03/07 兩岸 泉州佳欣酒店坍塌 已救出43人 23:432020/03/07 兩岸 影〉泉州賓館倒塌43人獲救 傳變更建築結構爆爭議 01:212020/03/08 兩岸 泉州酒店坍塌 已救出45人 08:462020/03/08 兩岸 泉州酒店坍塌已救出50人 2人無生命徵象 10:272020/03/08 兩岸 泉州酒店倒塌至少4死 業主遭帶走調查 11:582020/03/08 兩岸 陸占台廠六成產值 IEK：應加速全球化生產 04:102020/03/09 產業．科技 學者觀點－疫情當前 世界不再是平的？ 04:102020/03/11 產業特刊 兩岸熱門新聞 我90歲已無畏懼…老母親獨扛64歲確診兒照護重擔 醫揭鼻酸真相 - 兩岸 習近平赴武漢 公眾號透露考察看點 - 兩岸 新冠肺炎病毒外交 大陸伸手援助義大利 - 兩岸 美U-2偵察機 安裝陸北斗系統 - 焦點新聞 - 旺報 湖北台辦：包機協商一波三折 台拒絕候補名單令人遺憾 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。