內政部警政署去年採購5萬餘件警用防彈背心，被爆出未通過抗彈測驗，讓全國8萬員警陷入肉身值勤險境。如今，有立委進一步踢爆，儘管該得標廠商事後被依《政府採購法》列為拒絕往來戶，但事後警政署、移民署，竟又接連讓該廠商標得防彈背心採購案，形同無視《政府採購法》規範。對此，公共工程委員會主委吳澤成直言，「實在不應該這樣，我們會來了解」。

警政署於民國103年採購5萬餘件防彈衣給第一線執勤員警，由於使用期限為5年，因此，依規範是於去年12月中旬前，將所有舊款防彈衣回收並銷毀；在此之前，也同步對外招標訂購新型防彈衣作為取代。

然而，最後得標的廠商所製造的第1批防彈衣，卻被驗出無法通過抗彈測試，警政署除了立刻終止與該廠商的契約，也重新啟動重購作業，預定要到今年5月才能交貨，也讓第一線員警面臨肉身執勤的窘境。

但如今，時代力量立委邱顯智今在立院交通委員會質詢時踢爆，該得標廠商「光研企業」，在發生防彈衣未通過抗彈測試後，依照《政府採購法》規定，招標的警政署為杜絕這類不良廠商繼續危害其他政府機關的招標，就應在「政府採購公報」列為拒絕往來廠商。

問題是，邱顯智說，雖然警政署曾在去年11月28日發函通知「光研企業」，將列為拒絕往來廠商；結果，到了12月30日，警政署竟然又讓該廠商得標，而採購案也同樣是防彈背心，數量為1萬933件，決標金額將近7千萬。

不僅如此，邱顯智更指出，到了今年2月12日，「政府採購公報」已明確將該廠商公告為拒絕往來戶；結果，同屬內政部轄下的移民署，竟然又在3月6日由同一家廠商得標防彈背心的採購案，「公告不就是為了避免其他機關受害嗎？」

邱顯智強調，「光研企業」光是最近1年，在政府的招標案就得標將近4億。而警政署去年明明已經受害，事後卻繼續讓同一家廠商得標；更甚者，同屬內政部底下的移民署，明明知道廠商已被列為拒絕往來戶，卻還是繼續採購，「這不是很奇怪的事情嗎？」

對此採購疑雲，吳澤成表示，「警政署是同一個招標機關，前案是他（指光研企業），後案也是他（指光研企業），這個不應該」。尤其，在「政府採購公報」刊出前，或許其他機關不曉得有這件事情還有道理，但警政署自己明明知道，卻還決標給光研企業，這真的不應該。

對於移民署違反《政府採購法》規定，讓標案由政府拒絕往來廠商得標，吳澤成也下重話說，即便還沒公告都不應該這樣做了，公告之後還這樣做就更不應該了。他強調，公共工程委員會會深入了解原因，看是不是裡面有什麼原因，因為這本來就是不應該的事情。

(中時 )