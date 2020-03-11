銀行因信用卡計息系統有瑕疵，多收客戶利息，金管會主委顧立雄11日透露，6家銀行超收的利息共有698萬元，其中以民營銀行超收的家數較多，會要求銀行退還客戶，且所有信用卡發卡機構都要全面檢視信用卡計息方式，不要再犯類似的邏輯瑕疵。

金管會金檢抓出信用卡循環利息超收的三種缺失，第一就是計算循環利息時，小數點後一位不是採「四捨五入」法，而是採「無條件進位」法；二是信用卡分期付款當期未繳足額，銀行從「入帳日」開始計息，金管會要求是從「繳款截止日」計算；三跨年消費刷卡未繳全額，銀行多計入帳日到前一年底的利息。

顧立雄在財委會表示，這三種計息錯誤，超收利息金額共698萬848元，這是因為金管會一開始沒有統一規範，現在會要求所有銀行都去檢視系統並進行改正，這次出現計息缺失的發卡機構以民營銀行較多，但顧立雄表示，會全面性要求銀行都要重視檢視信用卡計息起算點及進位方式等。

另外，先前金管會也抓出銀行對停卡剪卡客戶有溢收款或退款，金額達6億多元，無人領取，被銀行當成其他收入，顧立雄表示，這部分也要還給客戶，不能當收入認列。

(工商 )