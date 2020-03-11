中國水泥協會11日公佈2020年水泥熟料產能50強名單，國內的台泥(1101)、亞泥(1102)大陸地區的產能，擠進前十大。其中，台泥國際以年產能4083萬噸，居第八。亞泥中國則以2235萬噸居第十。

中國大陸水泥產能排名第一的是「中國建材集團」，產能高達4億萬噸；排第二的是「安徽海螺水泥」，總產能為2億9百萬噸。

台泥國際在中國大陸市場，生產基地主要在華南及西南地區，尤其以廣東、廣西為最多。

亞泥中國則是以華中市場為主要營業區域，水泥生產工廠以湖北、江西等地為基地。

(工商 )