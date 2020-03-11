台、亞泥擠進中國大陸前十大水泥廠 12:202020/03/11 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國水泥協會11日公佈2020年水泥熟料產能50強名單，國內的台泥(1101)、亞泥(1102)大陸地區的產能，擠進前十大。其中，台泥國際以年產能4083萬噸，居第八。亞泥中國則以2235萬噸居第十。 中國大陸水泥產能排名第一的是「中國建材集團」，產能高達4億萬噸；排第二的是「安徽海螺水泥」，總產能為2億9百萬噸。 台泥國際在中國大陸市場，生產基地主要在華南及西南地區，尤其以廣東、廣西為最多。 亞泥中國則是以華中市場為主要營業區域，水泥生產工廠以湖北、江西等地為基地。 (工商 ) #亞泥 #台泥 #水泥 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞泥 多頭重啟攻勢 04:092020/03/08 證券．權證 新莊天降水泥塊 擊破轎車玻璃 04:102020/03/09 地方新聞 川習親上火線救市 亞股歡騰 台股收復萬一 14:092020/03/10 財經 大陸市場價格穩定 水泥廠2月營收優於預期 17:422020/03/10 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩600點 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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