大陸大鋼廠寶鋼開出4月內銷盤價各項鋼品漲跌不一，但其中，大宗底材熱軋每噸下調人民幣50元，中鋼(2002)認為寶鋼此次開盤依產業屬性有漲有跌，調降的鋼品跌幅不大，顯示對市場看法並不悲觀，應是預期疫情會在4月趨緩。

雖大陸新冠肺炎疫情持續，大陸龍頭鋼廠寶鋼2月10日復工首日，就開出3月內銷盤價，全面維持平盤，也為中鋼4月、第二季盤價吃下定心丸。寶鋼昨（10日）開出的4月內銷盤價，則是各項鋼品漲跌不一，像是熱軋底材每噸跌人民幣50元，冷軋跌人民幣50元，熱鍍鋅每噸也跌人民幣100元，但厚板持平；上調的則以高規的非方向性電磁鋼為主，高規的非方向性電磁鋼漲每噸人民幣100~300元，部分並再加價人民幣100~300元，主要是這些產品生產不易，且電動車需求仍強勁。

針對寶鋼開出4月盤價各項鋼品漲跌不一，中鋼認為寶鋼此次開盤以應用之產業需求為考量，其中，熱軋底材每噸小跌50元，顯示其預估疫情會在下月趨緩，給予下游客戶信心，對於市場也有穩定之作用。同時，目前主要原料鐵煤礦價格仍居於高檔，且在當地政府祭出多項振興經濟方案下，寶鋼開盤顯示對市場不悲觀。

中鋼第二季/4月內銷鋼品多數漲價，平均漲幅為1.9%，呈現止跌回升。第二季鋼市仍可望緩步向上，預期今年全球經濟及鋼鐵需求可望先蹲後跳。

中鋼自今年起改為月盤及季盤雙軌並行；開月盤的產品4月全數調升，其中，熱軋軋延料每公噸小漲新台幣300元，冷軋一般料漲500元，電磁鋼捲每公噸漲600元，熱浸鍍鋅每公噸漲500元。開季盤之產品僅汽車料、船用鋼板維持平盤，包括棒線，電鍍鋅鋼捲，熱浸鍍鋅鋼捲均漲，每公噸漲300至600元不等。

隨著中鋼調漲4月盤價，中鴻(2014)3月盤價續漲，漲幅則收斂。至於大陸指標鋼廠寶鋼開出4月盤價熱軋轉跌人民幣50元，恐使得台灣鋼價漲勢暫時先停看聽。

(時報資訊)