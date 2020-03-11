大陸新冠肺炎疫情嚴峻，處於「重災區」的武漢，更是外界關注焦點。而最近在武漢當地，傳出一起令人鼻酸的心碎故事，一名高齡90歲老奶奶，其64歲的兒子罹患新冠肺炎，老奶奶為了不讓其他家人受感染，獨自扛起照顧確診兒子的責任。老奶奶對醫護人員淡淡說：「我已經90歲，無所畏懼了」，獨自照顧兒子4天4夜，結果老奶奶的兒子最後仍不治死亡，老人家為此備受打擊。

曝光此事的是武漢協和醫院小兒內分泌科醫師林鳴，他昨天（10日）在「小兒內分泌林醫生」微博，揭露這名徐美武老奶奶的故事。他提到，上月3日凌晨，他發現這位高齡90歲的奶奶，在醫院一個人孤單熬了4天4夜，不眠不休，就是為了照顧自己被確診新冠肺炎的64歲兒子。老奶奶完全不怕辛苦，還淡淡表示，自己一把年紀，對生死已無所畏懼，只要兒子能康復，她這點辛苦跟累不算什麼。

武漢當地醫護透露，老奶奶的兒子不幸辭世，老奶奶事後得知消息很難過。（圖／翻攝微博）

林鳴提到，老奶奶在守護病榻前的兒子時，還跟護理師借了筆跟紙，為兒子寫下加油打氣話語，除了叮嚀兒子要堅強挺住，還不忘囑咐兒子「呼吸器不舒服，要忍一忍，以便恢復。如果血壓正常，鼻孔吸氧，請求醫生」，字字句句都顯露一個母親對孩子一輩子的擔憂。

不過林鳴表示，老奶奶的兒子其實早在2月4日，就搶教無效辭世，但怕老奶奶無法承受這個殘酷事實，一直遲遲沒讓老人家知道。一直到最近，武漢已經連續2天，新增確診病例降到100人以內了，大家也許能稍微接受這個殘酷的事實。林鳴透露，最近老人家終於也知道了這個不幸消息，儘管內心難過，「但生活還是要繼續。」

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(中時電子報)