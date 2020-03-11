68歲陳姓工廠老闆患有攝護腺肥大，每晚要起床上廁所多達10多次，總是睡不飽；白天怕上廁所不方便也不敢出門，但也曾2度突然尿不出來而被送急診，透過新式「雷射攝護腺剜除手術」治療，解決多年困擾。長安醫院泌尿科醫師林彥志11日表示，攝護腺肥大透過這項新式手術，幾乎不會有復發機會。

林彥志表示，陳姓患者被攝護腺肥大困擾多年，曾作過藥物治療，但小便流速不理想，且頻尿、夜尿等病情逐年加重，治療效果不佳。有人建議他接受雷射攝護腺手術治療，但他擔心恐又復發，而猶豫不決。經建議，最後採用新式「雷射攝護腺剜除手術」，將攝護腺肥大的腺瘤徹底剝離清除，擺脫長年夢饜。

林彥志指出，根據統計，傳統的攝護腺刮除或雷射攝護腺手術，術後復發比例大約是5％至15％；而新式「雷射攝護腺剜除手術」，可以將復發的機率降至1％以下，甚至有國外醫學文獻統計，復發病例數為0。

陳姓患者接受「雷射攝護腺剜除手術」手術已1個月。林彥志指出，患者術前攝護腺達到正常男性3倍的大小，經手術清除後，目前尿流已經完全恢復到年輕時候的狀況，頻尿和尿急的情形也大幅改善。

(中時 )