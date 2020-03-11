農曆年期間因跟隨媽媽回大陸湖北探親，結果因新冠肺炎疫情而滯留湖北的新竹女中高3學生Cindy，10日晚間11點終於透過2次武漢包機回來了，校方表示，Cindy在完成隔離檢疫後可趕上3月31日確定2階段面試，其父則透過感謝信，謝謝蔡政府與各界的協助。

新竹女中校長呂淑美表示，該校3年級學生Cindy是在今年農曆年前跟媽媽回大陸湖北探親，結果因新冠肺炎疫情封省而被迫滯留在湖北，而首次包機Cindy與媽媽也沒能趕搭上。

由於Cindy的學測成績達57級分，過去也一直是英語演講的常勝軍，中、英文成績優異，很有機會上第1志願台大外文系，但她滯留在湖北很多資料無法準備，如果再不回國，趕不及3月31日的志願放榜，就無法進行第2階段面試，其父因此向學校及各界求助。

昨天深夜11點，Cindy的導師突然接到Cindy的來電，指其已在2次武漢包機的首班華航班機登機，可順利回國，校方是喜出望外，大為感謝蔡英文政府與各界的協助。

Cindy的父親今天上午也寫了封感謝信感謝各界，他表示，「感謝蔡總統、行政院、陸委會、海基會等有關單位，在您們的拆衝下，我的家人終於踏上台灣的土地，可以回家了！衷心的謝謝您們！」

(中時 )