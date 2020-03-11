上海迪士尼小鎮重開 遊客全程戴口罩 12:382020/03/11 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海迪士尼小鎮部分度假區區域恢復開放。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9日11時，上海迪士尼小鎮部分店鋪、星願公園、迪士尼樂園酒店等，部分迪士尼度假區區域恢復開放；要求遊客必須全程配戴口罩，且互相之間保持距離，並為遊客提供免沖水洗手液。。 無論遊客自駕或搭乘軌道交通、公車或計程車前往迪士尼小鎮，均需測量體溫低於37.3度方可入內。進入餐飲店則需出示綠色「隨申碼」。目前迪士尼小鎮客人仍不多，主要集中在迪士尼世界商店內，有迪士尼粉絲表示，一早看到恢復營業消息隨即趕來。 (旺報 ) #迪士尼 #小鎮 #遊客 #口罩 #上海 也許您會感興趣 推薦閱讀 藝起抗疫 戲劇家們有了新身分 04:092020/03/07 話題觀察 看表演需戴口罩 沒戴及發燒禁入 04:102020/03/07 生活新聞 防疫優先 藝術也得設限 04:102020/03/07 生活新聞 逾13歲臉型小 盼領兒童口罩 04:102020/03/07 生活新聞 健保署修程式 方便身障者買口罩 04:102020/03/07 生活新聞 政院下周將提口罩實名制2.0 大數據專家建議增設口罩販賣機 16:362020/03/07 政治 台南企業家送口罩 2.5小時搶光 04:102020/03/09 地方新聞 口罩實名制2.0一周闖5關 唐鳳率資訊團隊力拚不可能任務 21:452020/03/10 政治 全球口罩一半來自大陸 專家「管制出口非長久之計」 21:492020/03/10 國際 布口罩有防疫效果？專家這樣說 21:502020/03/10 生活 兩岸熱門新聞 我90歲已無畏懼…老母親獨扛64歲確診兒照護重擔 醫揭鼻酸真相 - 兩岸 新冠肺炎病毒外交 大陸伸手援助義大利 - 兩岸 習近平赴武漢 公眾號透露考察看點 - 兩岸 美U-2偵察機 安裝陸北斗系統 - 焦點新聞 - 旺報 湖北台辦：包機協商一波三折 台拒絕候補名單令人遺憾 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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