9日11時，上海迪士尼小鎮部分店鋪、星願公園、迪士尼樂園酒店等，部分迪士尼度假區區域恢復開放；要求遊客必須全程配戴口罩，且互相之間保持距離，並為遊客提供免沖水洗手液。。

無論遊客自駕或搭乘軌道交通、公車或計程車前往迪士尼小鎮，均需測量體溫低於37.3度方可入內。進入餐飲店則需出示綠色「隨申碼」。目前迪士尼小鎮客人仍不多，主要集中在迪士尼世界商店內，有迪士尼粉絲表示，一早看到恢復營業消息隨即趕來。

(旺報 )