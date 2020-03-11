「這是早期位在台中銀行舊址的台灣新聞招牌、這是市役所的畫作」吳傳治說，他將捐出部份珍藏的文物給台中市府。（盧金足攝）

三十年來，「香蕉新樂園」懷舊餐廳的特色，陪伴台中人。（盧金足攝）

香蕉新樂園餐廳創辦人吳傳治11日難掩沈重心情表示，一例一休加上新冠肺炎疫情「凍袂條了！」（盧金足攝）

「香蕉新樂園」從泡沫紅茶店為載體，到現在成為國際觀光餐廳。（盧金足攝）

連用餐桌子都充滿懷舊特色！「香蕉新樂園」將台灣常民文物擺件陳列分享，到文物的收藏與整理，多次的協助公私營單位的借展、策展。（盧金足攝）

台中市有30年歷史的老牌懷舊餐廳「香蕉新樂園」，將在5月10日吹熄燈號，餐廳創辦人吳傳治11日難掩沈重心情表示，一例一休加上新冠肺炎疫情「凍袂條了！」不得不忍痛止血

，以結束營業作停損點，向每一位陪伴香蕉至今的鐵粉們說，「對不起我們準備下課了！」

吳傳治說，目前疫情可能再持續延燒數月，各方面變數巨大、風險太高的情況下，香蕉新樂園沉痛的提前終止租賃期，同時結束30年的事業，將與國內外廣大的消費者說聲再見，5月10日母親節，為最後一個營業日。

30年來，「香蕉新樂園」懷舊餐廳的特色，陪伴台中人，漫長的日子中，從泡沫紅茶店為載體，到現在成為國際觀光餐廳，將台灣常民文物擺件陳列分享，到文物的收藏與整理，多次的協助公私營單位的借展、策展，在香蕉新樂園裡也舉辨過，許多不同主題的特展與講演分享。

他表示，從早期的社區總體營造，一鄉一特色，到目前最夯的文化創意產業，與「香蕉新樂園」以最純粹忠實的方式來詮釋美麗的寶島台灣，至此不變。

原訂於最後六年租賃合約到期，創業30年之際能有個豐盈且華麗的轉身，但回顧過往記憶迎來漂亮的Ending，但人算不如天算在經歷SARS的肆虐、金融海嘯，加上近年來一例一休政策的衝擊，種種的磨難咬緊牙關挺過來了。

「但在艱困的經營環境下，又遭逢新冠狀病毒的慘烈浩劫！」吳傳治直言，全球經濟受牽連陷入嚴重崩壞之際，中大型旅遊餐飲服務行業都承擔著龐大資金壓力，「實在已無力招架，更不容許再貿然挺進！」

吳傳治表示，不得已必須重新慎重考量，基於誠信原則與內心對這個據點的難捨情緒，面對許多配合30年的廠商、70餘家旅行業者以及眾多關心熱愛香蕉的消費大眾，決定再扛兩個月，做好最後告別而不會不預警的消失。

「這是早期位在台中銀行舊址的台灣新聞招牌、這是市役所的畫作」吳傳治說，他將捐出部份珍藏的文物給台中市府，收藏就是要分享，希望拋磚引玉捐給台中市級以上文物，作為台中市政府可能成立的「市史館」典藏品。

對香蕉新樂園要捐出新文物，台中市文化局表示，感謝吳傳治的不藏私，將收藏供大眾欣賞，市府會依規定啟動文物的評估機制，並會妥善保存，尋求適合的展示場所，讓台中市民見證更多的懷舊文物。

(中時 )