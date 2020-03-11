工商協進會理事長林伯豐11日表示，目前政府的600億元（新台幣，下同）紓困計畫還不是很理想，工商界期待政府能夠讓企業、民眾延繳綜所稅、營所稅至少6個月以上，並減免困境企業的房地稅、地價稅和娛樂稅等稅種；他直言，今年經濟一定會下滑，但希望經過努力能夠將台灣GDP維持在2％。

新冠肺炎疫情與國際原油價格暴跌持續衝擊全球經濟局勢，台灣也不能幸免。在11日舉辦的工商協進會理監事聯席會議上，林伯豐表示，疫情期間，會員廠商營業減少，希望政府能夠協助，儘快讓企業恢復生產、復原。

不過，話鋒一轉，林伯豐指出，目前政府的600億元紓困計畫還不是很理想；他建議政府，讓受影響的企業與民眾得申請延繳綜所稅、營所稅至少6個月以上；對於受疫情影響嚴重的企業亦能夠在貨物稅、地價稅、房屋稅、地價稅、牌照稅及娛樂稅等稅種上，申請減徵，並延緩繳納6個月；另外，對於企業將未分配盈餘用於防疫或復原相關的支出，比照實質投資，退還5％的營所稅。

至於目前不少企業開始放無薪假因應，林伯豐也建議，能在防疫期間另外補助原薪資與基本工資差額的50％；對於雇主支付無薪假期間的基本工資，則能改由「就安基金」或「就保基金」來支付，舒緩雇主負擔。

林伯豐表示，600億紓困金目前怎麼使用還不明確，但這600億對企業的影響明顯不夠，針對稅費調降才是正確的紓困方向；至於，政府要用振興抵用券刺激消費，是杯水車薪，且「民眾會不會使用是另一回事」。

另外，對於近期因為疫情引發的國際原油價格戰，是否對三月底即將展開的電價審議與接下來經濟有所影響，林柏豐認為，油價從先前的每桶60美元降到現在30多美元，使石化業者出現立即損失，但長期而言，台灣是油氣進口國，這對台灣物價、經濟穩定有幫助，既然油價調降，電價也應該跟進。

林伯豐預計，今年在諸多外在不確定因素影響下，經濟勢必下滑，但仍期盼在多方努力下，能夠讓企業繼續生存，台灣GDP能夠維持在2％。

(旺報 )