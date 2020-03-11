台中亞緻飯店成為台中首家家受到疫情衝擊而關門大吉的飯店，除了沈重的租金外，商仲業者還點出亞緻飯店成立13年來遇到三大逆風，包括民進黨執政陸客遞減、國際飯店進駐台中分食大餅，以及新冠肺炎疫情延燒至飯店業者，成為壓垮亞緻飯店的最後一根稻草。

台中亞緻飯店日前宣告熄燈，並於3月9日停止營業，商仲業者分析，亞緻飯店成立初期，時逢陸客來台高峰，前幾年營運樂觀，住房率都有七成以上，但隨著政黨輪替，陸客來台人數每況愈下，使得亞緻飯店面臨僧多粥少的窘境，住房率也開始走下波。

其次則是國際知名酒店爭相插旗進駐台中，分食亞緻飯店住房率，商仲業者提到，除了近幾年陸續開業的萬豪國際酒店旗下的萬楓酒店、千禧國際酒店集團的日月千禧酒店外，未來還有李方艾美、洲際酒店等國際品牌進場，這些國際品牌資金雄厚，不管在餐廳或是住宿都有一定的規模，這也成為亞緻飯店熄燈的重要原因之一。

隨著台中亞緻飯店虧損幾乎已到達母公司亞都麗緻飯店所能支撐的範圍，又遭逢新冠肺炎疫情肆虐，成為壓垮台中亞緻飯店的最後一根稻草。

亞都麗緻大飯店發言人在宣告結束營業時也提到，因租金等壓力年年增高，加上疫情重創觀光產業，亞緻飯店2月營收下降3到4成，母公司無力撐起日漸擴大的虧損，決定於3月9日起熄燈。

瑞普萊坊市場研究暨顧問總監黃舒衞則分析，台中市觀光旅遊人數近年成長400多萬人，但人數增長卻救不了本土旅宿業者，主要是國際知名酒店看準台中的消費水準及觀光潛力，因此爭相進駐插旗，而國際知名品牌最大利基點在於，住房率約2～3成都是國際會員旅客，從這個面向來看，國際品牌已經贏在起跑點。

面對國際品牌來勢洶洶，又武漢肺炎衝擊，本土飯店業紛紛祭出價格戰，包括永豐棧推出「住房買一送一」，長榮桂冠酒店推出「住房3000有找」，金典酒店則是以住房加贈早餐、自助午餐或晚餐等專案，轉向吸引國內旅遊市場。

不過，黃舒衞仍認為，過去仰賴國際觀光客或團客的飯店業者，現階段只能透過行銷策略縮小虧損，短時間內仍無法扭轉窘境，且待疫情過後，飯店業者也勢必需要調整新的營運方針，才能因應每況愈下的住房率逆風。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)