英超聯賽原本要在台北時間12日凌晨上演曼城vs.兵工廠的精彩好戲，未料擁有英格蘭職業足球隊諾丁漢森林、希臘職業籃球隊奧林匹亞科斯的希臘航運大亨馬里納基斯（Evangelos Marinakis）感染新冠肺炎，而兵工廠陣中有不少球員日前曾與這位「船王」近距離接觸，比賽臨時喊卡。

馬里納基斯昨天在IG宣布確診新冠，而13天前兵工廠在歐霸聯賽遭到淘汰，馬里納基斯到酋長球場看球，與部分槍手球員有近距離接觸。儘管球員因此被感染的機率很低，兵工廠保險起見還是先暫停比賽。

「昨日新聞奧林匹亞科斯老闆馬里納基斯確診罹患新冠肺炎，我們接受醫療建議追蹤所有13天前可能近距離接觸他的人士，確認部分球員賽後曾與他碰面。」兵工廠透過聲明表示，「儘管傳染的機率非常低，我們還是嚴格遵守政府規定，建議曾與確診者接觸的人要居家隔離14天，因此這些球員無法參加今晚對曼城的比賽，英超也決定先將比賽延期。」

相較於義甲停賽、西甲先閉門兩周，英超目前仍正常比賽，稍早曼城教頭瓜狄歐拉（Pep Guardiola）曾表示，若閉門比賽不如直接停賽，因為沒有觀眾的比賽「毫無意義」。

(中時 )