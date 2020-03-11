新冠肺炎疫情擴大，擔心清明掃墓人群聚集，台南市議會民政委員會林美燕、李鎮國、穎艾．達利等議員，11日邀市府民政、衛生、警政、交通等單位及私立納骨塔業者座談，探討清明的防疫措施。鑑於今年將採取「不提供清明接駁車」等5項防疫措施，停車需求勢將大增，掃墓交通將備受考驗，殯葬管理所也將借用周邊空地及校園解決問題。

會中，民政局長顏振標表示，因應清明掃墓防疫工作，台南市已決定取消清明誦經祭祀法會、不開放入塔祭拜、不提供清明接駁車，並呼籲提早或延後祭祖時間以分散人潮，更建議有呼吸道感染及發燒的民眾不宜外出祭祖。

此外，除全市31座公立納骨塔外，富貴南山、南都福座、八德安樂園、中南寶塔、名度金寶塔及慈恩金寶塔等6家私立納骨塔，以及柳營佛山觀音巖、學甲慈濟宮、六甲龍湖巖、白河大仙寺等宮廟及宗教團體附屬納骨塔，也響應市府的清明防疫措施。

台南市殯葬管理所所長郭輝信也說，該所已規畫新冠肺炎遺體處理流程，除於24小時內完成火化外，遺體行經地點也會全面消毒後，再通報衛生局疾病管制科。此外，為因應清明不提供接駁車衍生的停車需求，除將借用周邊空地及學校提供停車外，也建議警方開放新都路單向路邊停車。

(中時 )