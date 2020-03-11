國標舞女王劉真病情傳言不斷，從是否清醒、手術方式、裝人工肺、心臟移植順位等，幾乎每日一爆，除了劉真的名人身分、外界關注的原因外，消息滿天飛的背後，還關係著北榮內部上演的白色巨塔鬥爭。

劉真2月初爆出裝葉克膜搶救，但收治劉真的台北榮總及劉真先生辛龍始終保持沈默，然而有關劉真病情的訊息卻不斷流出，除了媒體卯足勁挖掘外，北榮6、7月將換院長，角逐院長大位的勢力輪流放話、擲煙霧彈、製造假消息，也讓外界看劉真病情愈看愈迷糊。

劉真入院之初，外界僅知她是動心臟主動脈瓣膜狹窄手術，過程中心臟驟停，急裝葉克膜搶救，當時北榮心臟外科淪為箭靶，被傳主刀的醫師更壓力沈重，但日前卻傳出劉真因擔心留疤，先找心臟內科做內視鏡手術，但手術中發生心臟冠狀動脈出口遭堵住的併發症，急送外科搶救。

此外，今有媒體報導，劉真入院前已昏迷，醫院一度拒收，但因辛龍苦苦哀求，才讓劉真入院，但知情人士說，動心導管手術，術前患者必須是清醒的，說劉真入院前昏迷，根本不可能。

另傳聞劉真原本心臟移植排序排200多名，因辛龍動用各方人脈，才讓排序大幅往前，權威消息人士指，根據器官移植相關規定，已使用葉克膜、心室輔助器、呼吸器等維生設備，意即不換器官就會死的患者屬最優先等級Status1，劉真原本就排在優先順位，說辛龍動用人脈才往前，說嚴重點就是抹黑目前收治劉真的單位；不過，劉真日前因自發性腦出血動了開顱手術，因腦部出現損傷，順位已大幅往後。

劉真病危的消息傳了一個多月，充斥互相矛盾，甚至完全違背醫學專業的說法，知情人士表示，劉真是名人，民眾又高度關注，凡是與劉真治療有關的單位，都深怕一個閃失，導致在院長大位爭奪戰中敗陣。

熟悉內情人士說，目前北榮不僅急著搶救劉真，院內兩大山頭的動員力道也不亞於救劉真的氣力，兩派勢力放消息、丟似是而非的煙霧彈，就怕醫療案成為搶大位的絆腳石。

(中時電子報)