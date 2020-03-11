擁有F奶好身材的民眾黨黨團助理蔡宜芳，被周刊拍到與已婚的民眾黨中央委員張益贍車上激吻、摩鐵開房，引爆政壇話題。事實上，外型清秀但身材火辣的蔡宜芳，成名作就是一張「爆乳國旗裝」，在2018九合一選舉選舉期間，成功打響知名度。

蔡宜芳驚爆與大她20歲、已婚的張益贍談「不倫父女戀」，成為政壇熱門話題，民眾黨還因此遭網友狠酸是「揉、性開放、性多元、性政黨」。民眾黨立委蔡壁如透露，蔡宜芳昨（10日）晚主動打電話給她，爆哭坦承「戀上保母」。

事實上蔡宜芳外型清秀，但作風大膽。2018年她以無黨籍身份參選高雄市議員（鼓山區、鹽埕區、旗津區），國慶日當天，她在臉書貼出一張穿著青天白日滿地紅國旗爆乳裝，祝賀「中華民國生日快樂、臺灣生日快樂」，瞬間在網路爆紅，打響名號。

蔡宜芳的父親是民進黨鹽埕區中原里里長蔡崇銘，但她2018年以無黨籍身份參選高雄市議員，2020年則是以民眾黨身分，角逐台北市第7選區立委，不過2次都沒選上。

(中時電子報)